Завтра, 4 ноября, во Владивостоке состоится открытый Кубок города по рукопашному бою

Вход свободный

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В субботу, 4 ноября, во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый Кубок города по рукопашному бою. Организатором соревнований выступает федерация рукопашного боя краевой столицы. Вход для зрителей свободный, начало в 9 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают организаторы, спортивный сезон идет полным ходом. Бойцы готовы к соревнованиям и покажут много интересных поединков. В чемпионате примут участие опытные рукопашники и те, кто будет выступать впервые.

Справки по телефонам - 8-914-790-48-12, (423) 263-92-64 или по электронной почте: info@frbvl.ru.