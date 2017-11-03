На улице Карбышева во Владивостоке завершились работы по переносу пешеходного перехода

Дорожники установили леерное дорожное ограждение, перенесли знаки и нанесли новую разметку

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Пешеходный переход от Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа к дому № 30 по улице Карбышева перенесли. Теперь он располагается на несколько метров дальше от пересечения основной дороги и выезда с придомовой территории. Минувшей ночью специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» нанесли здесь новую «зебру», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по переносу пешеходного перехода проводились в течение последних нескольких дней. Дорожники установили здесь леерное дорожное ограждение, перенесли знаки и нанесли новую разметку. Это было сделано для организации более безопасного перехода через проезжую часть.

Напомним, что сейчас на улице Карбышева в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется также монтаж леерного дорожного ограждения, которое позволит обезопасить как пешеходов, так и автолюбителей, а также оградит тротуары от парковки автотранспорта. Всего в рамках федеральной программы в этом году новое дорожное ограждение появится по 72 адресам.