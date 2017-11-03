Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева 17:33, 03 ноября Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока 17:17, 03 ноября Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока (Фото)
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока 16:31, 03 ноября Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
Новостная лента
Ноябрь, 03 пятница
18:10
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
17:57
Завтра, 4 ноября, нормы ГТО можно сдать в ТРК «Седанка Сити»
17:43
Владивостокцы отведают удэгейские деликатесы Фото
17:33
Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
17:31
Депутаты оценили спортивные достижения приморцев
17:24
США призывают все страны усилить давление на КНДР
17:19
Конфеты с запрещенной начинкой пытались передать в СИЗО в Приморье
17:07
Очередной иностранец осужден за взятку во Владивостоке
16:51
В Приморье потушено еще пять лесных пожаров
16:48
В центре Владивостока собралась пробка из-за ДТП Фото
16:44
В Приморье пытались ввезти турецкую курицу, напичканную антибиотиками
16:39
Чем знаменит ноябрьский праздник?
16:31
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
16:26
Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту
16:24
Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке
16:13
Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах
16:01
Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?
15:48
В выходные в Приморье похолодает до −14°C
15:33
Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье
15:21
Владивостокский катер затонул у берегов Кореи Эксклюзив
15:09
Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная Фото
14:58
Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку
14:43
​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами! Эксклюзив
14:31
Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи Видео
14:18
Во Владивосток загорелся зоомагазин Фото
14:03
Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2 Видео
13:48
Водолаз похитил морского гребешка на частном рыболовном участке в Приморье
13:34
Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке Эксклюзив
13:21
В Приморском сафари-парке появится новый хищник Видео
13:09
Рубль продолжает укреплять свои позиции
12:55
Уволился еще один руководитель в администрации Приморья
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

Завтра, 4 ноября, нормы ГТО можно сдать в ТРК «Седанка Сити»

Приглашаются все желающие
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Завтра, 4 ноября, муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Владивостока приглашает всех жителей и гостей города принять участие в очередном этапе по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На этот раз площадкой для сдачи нормативов комплекса станет Торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» (улица Полетаева, 6д, 4 этаж), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Все участники смогут опробовать свои силы в испытаниях комплекса ГТО, а также получить квалифицированную помощь и консультации от специалистов Центра тестирования.

Желающие приступить к выполнению комплекса ГТО (при себе необходимо иметь медицинскую справку), смогут испытать себя в следующих дисциплинах:

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

- поднимание туловища из положения лежа на полу;

- метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 метров.

Как отмечают организаторы мероприятия, специалисты Центра предоставят всю необходимую информацию, объяснят правила регистрации, познакомят с испытаниями комплекса, а так же покажут, как правильно их выполнять.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих 4 ноября с 12:00 до 15:00 часов в ТРК «Седанка Сити» провести с пользой выходной.

Для справки.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru. Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

Похожие новости
Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту
16:26, 03 ноября 2017 Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту

Вход свободный

Американский боец Джош Барнетт приедет во Владивосток
12:32, 03 ноября 2017 Американский боец Джош Барнетт приедет во Владивосток

В субботу в столице края состоится международный турнир по современному панкратиону

100 дней осталось до зимних Олимпийских игр в Корее
05:02, 03 ноября 2017 100 дней осталось до зимних Олимпийских игр в Корее

Если будут массовые отстранения, Россия может решить вообще не принимать участие в Игра

Макгрегор предлагает Мейвезеру провести бой по правилам MMA
23:39, 02 ноября 2017 Макгрегор предлагает Мейвезеру провести бой по правилам MMA

Этим летом спортсмены сходились в поединке по правилам бокса

Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке
20:25, 02 ноября 2017 Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке

Ребята разыгрывают простые и сложные партии

«Адмирал-2007»: первое место на «Прорыве»
06:34, 02 ноября 2017 «Адмирал-2007»: первое место на «Прорыве»

Подопечные Данила Мельниченко выиграли турнир в Дмитрове

«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
13:20, 01 ноября 2017 «Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

«Салават» снова крупно проиграл