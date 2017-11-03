Владивостокцы отведают удэгейские деликатесы

Фестиваль проходит с 3 по 15 ноября

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокцы смогут отведать удэшейские деликатесы с 3 по 15 ноября в рамках фестиваля тайги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Готовить блюда будут лучшие повара коренных многочисленных народов. Во время фестиваля все желающие смогут отведать традиционные удэгейские блюда: картофельный салат с обжаренной кетой и луком – лянцай, традиционную удэгейскую похлебку – манэ и масляные пампушки из дрожжевого теста – юджанзе. Примечательно, что коренные малочисленные народы готовят свою еду из того, что удается добыть в приморской тайге.

А заказать блюда можно будет в ресторане Port Café с 3 по 15 ноября. В эти дни в заведении также будет представлена выставка изделий удэгейских народных промыслов и ремесел.