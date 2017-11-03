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Депутаты оценили спортивные достижения приморцев

И выделили деньги на развитие спорта
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В Законодательном собрании Приморья состоялось заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК, депутаты рассматривали проект регионального закона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в сфере физической культуры и спорта Приморья».

Перед депутатами с докладом выступил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Он представил отчет о реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» за 9 месяцев 2017 года.

В 2017 году краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 1,9 млрд рублей. Запланированы субсидий в размере свыше 182 млн рублей бюджетам пяти муниципальных образований края на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Также планируется приобрести 13 комплектов оборудования универсальных спортивных площадок на сумму 112,5 млн рублей. Для строительства крытых катков запланированы проектно-изыскательские работы, в размере 75 млн рублей в Арсеньевском, Находкинском и Уссурийском городских округах.

«У нас есть хорошие результаты в работе департамента по физической культуре и спорту Приморского края, в работе спортивных федераций и клубов, во взаимодействии с теми организациями, которые предоставляют услуги по оздоровлению населения. И мы их поддерживаем, — сказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — В Приморском крае создана очень хорошая база для занятий физкультурой и спортом. Это и универсальные спортивные площадки, и другие спортивные объекты. Те возможности, которые на сегодняшний день созданы в Приморье для занятий спортом, впечатляют. В тоже время, мы бы хотели, чтобы заработал проект, который обеспечивает занятия спортом, начиная со школьной скамьи».

С начала года было организовано и проведено около 200 спортивных мероприятий, на которые израсходовано более 109 млн рублей. Самыми яркими стали международные турниры по самбо, дзюдо, смешанному боевому единоборству, бадминтону, парусному спорту. 

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