Экипаж чудом остался жив

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокский катер затонул у берегов Кореи, сообщает РИА VladNews.

Как рассказал источник агентства знакомый с ситуацией, судно с экипажем из трех человек заглохло недалеко от Русского острова. В этот день на море наблюдались высокие волны, поэтому дождаться помощи было сложно.

Однако береговая охрана получила сигнала о просьбе помощи, отправившись на помощь экипажу на шхуне.

За это время сильные волны раскачали катер, в результате чего он перевернулся. Судно унесло в сторону Кореи. В итоге оно затонуло у берегов полуострова.

Экипаж из трех человек все это время находился в воде недалеко от острова Русский, где и были обнаружены спасателями. Обессиленные они были погружены на судно и доставлены на берег. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

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