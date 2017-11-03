Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?

Такую идею озвучил Андрей Тарасенко

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Идею о создании в Приморье сборочного производства белорусской техники для использования в сельском хозяйстве, а также дорожно-строительной, лесозаготовительной и погрузочных отраслях озвучил врио губернатора региона Андрей Тарасенко в ходе рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Петришенко в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Летом этого года в ходе Четвертого форума регионов России и Беларуси Приморский край и республика подписали план совместных мероприятий на 2018-2021 годы. Он включает в себя обмен опытом, делегациями, организацию миссий деловых кругов, совместные заседания по вопросу укрепления торгово-экономических связей, содействие привлечению инвестиций на территории, продвижению экспортной продукции Приморья на рынок Республики Беларусь и другие мероприятия.

В рамках рабочей встречи врио Губернатора Приморья поделился с собеседником планами развития края, отметив, что ставку делает на сельское хозяйство, а республика в этом достигла серьезных успехов.

«Мы готовы предоставить площадку для сборки, поддержать производство субсидиями. Лучше, чтобы техника собиралась в крае, а не везти ее откуда-то», – сообщил Андрей Тарасенко.

Посол Беларуси ответил, что такое предприятие могло бы стать первым на Дальнем Востоке.

«Спасибо за такое предложение, мы обязательно предметно его отработаем, просчитаем экономику. Будем исходить из ваших потребностей, сельхозтоваропроизводители должны их назвать. Кроме того, важно, чтобы подобный проект попадал под федеральные и региональные субсидии, поскольку если нет субсидирования, финансовой поддержки из местного бюджета, мы просто будем неконкурентоспособными. Для организации такого рода сборочных производств нужна потребность не менее чем в 500 тракторов ежегодно, в качестве предложения – можно привлекать и другие регионы Дальнего Востока», – сообщил Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко добавил, что будут также рассмотрены возможности работы в рамках режима ТОР, получения субсидии Минпромторга, что могло бы привести к удешевлению конечной продукции для потребителей. Посол отметил, что для Приморья будет подготовлена презентация по номенклатуре продукции, которая могла бы быть использована в крае, в том числе автобусам для организации общественных перевозок.

Участники встречи обсудили еще целый ряд вопросов, касающихся развития агропромышленного комплекса Приморья. Андрей Тарасенко заявил о готовности завозить скот из Беларуси, в перспективе, с развитием в крае зверохозяйств, отправлять произведенные шкуры в республику для изготовления меховых изделий, а также вести переговоры о строительстве жилья эконом-класса, создании потребительских кооперативов и даже совместной разработке вольфрамовых месторождений в Приморье.