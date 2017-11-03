Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке 16:24, 03 ноября Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке
В выходные в Приморье похолодает до −14°C 15:48, 03 ноября В выходные в Приморье похолодает до −14°C
Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье 15:33, 03 ноября Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье
Новостная лента
Ноябрь, 03 пятница
16:39
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
16:39
РИА VladNews принимает поздравления!
16:39
Чем знаменит ноябрьский праздник?
16:31
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
16:26
Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту
16:24
Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке
16:13
Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах
16:01
Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?
15:48
В выходные в Приморье похолодает до −14°C
15:33
Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье
15:21
Владивостокский катер затонул у берегов Кореи Эксклюзив
15:09
Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная Фото
14:58
Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку
14:43
​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами! Эксклюзив
14:31
Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи Видео
14:18
Во Владивосток загорелся зоомагазин Фото
14:03
Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2 Видео
13:48
Водолаз похитил морского гребешка на частном рыболовном участке в Приморье
13:34
Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке Эксклюзив
13:21
В Приморском сафари-парке появится новый хищник Видео
13:09
Рубль продолжает укреплять свои позиции
12:55
Андрей Тарасенко уволил еще одного руководителя в администрации Приморья
12:44
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
12:32
Американский боец Джош Барнетт приедет во Владивосток
12:25
Владивостокский цирк останется в собственности федералов
12:09
Частный дом сгорел в Приморье
11:55
Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие
11:42
В Приморье продолжаются поиски пропавшего месяц назад мужчины
11:29
Во Владивостоке произошло возгорание в гаражах
11:16
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке
11:04
Тигр, гулявший по Владивостоку, продолжает путешествовать по Приморью
10:52
Дети подожгли автомобиль в Приморье
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?

Такую идею озвучил Андрей Тарасенко
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Идею о создании в Приморье сборочного производства белорусской техники для использования в сельском хозяйстве, а также дорожно-строительной, лесозаготовительной и погрузочных отраслях озвучил врио губернатора региона Андрей Тарасенко в ходе рабочей  встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Петришенко в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Летом этого года в ходе Четвертого форума регионов России и Беларуси Приморский край и республика подписали план совместных мероприятий на 2018-2021 годы. Он включает в себя обмен опытом, делегациями, организацию миссий деловых кругов, совместные заседания по вопросу укрепления торгово-экономических связей, содействие привлечению инвестиций на территории, продвижению экспортной продукции Приморья на рынок Республики Беларусь и другие мероприятия.

В рамках рабочей встречи врио Губернатора Приморья поделился с собеседником планами развития края, отметив, что ставку делает на сельское хозяйство, а республика в этом достигла серьезных успехов.

«Мы готовы предоставить площадку для сборки, поддержать производство субсидиями. Лучше, чтобы техника собиралась в крае, а не везти ее откуда-то», – сообщил Андрей Тарасенко.

Посол Беларуси ответил, что такое предприятие могло бы стать первым на Дальнем Востоке.

«Спасибо за такое предложение, мы обязательно предметно его отработаем, просчитаем экономику. Будем исходить из ваших потребностей, сельхозтоваропроизводители должны их назвать. Кроме того, важно, чтобы подобный проект попадал под федеральные и региональные субсидии, поскольку если нет субсидирования, финансовой поддержки из местного бюджета, мы просто будем неконкурентоспособными. Для организации такого рода сборочных производств нужна потребность не менее чем в 500 тракторов ежегодно, в качестве предложения – можно привлекать и другие регионы Дальнего Востока», – сообщил Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко добавил, что будут также рассмотрены возможности работы в рамках режима ТОР, получения субсидии Минпромторга, что могло бы привести к удешевлению конечной продукции для потребителей. Посол отметил, что для Приморья будет подготовлена презентация по номенклатуре продукции, которая могла бы быть использована в крае, в том числе автобусам для организации общественных перевозок.

Участники встречи обсудили еще целый ряд вопросов, касающихся развития агропромышленного комплекса Приморья. Андрей Тарасенко заявил о готовности завозить скот из Беларуси, в перспективе, с развитием в крае зверохозяйств, отправлять произведенные шкуры в республику для изготовления меховых изделий, а также вести переговоры о строительстве жилья эконом-класса, создании потребительских кооперативов и даже совместной разработке вольфрамовых месторождений в Приморье.

Похожие новости
Рубль продолжает укреплять свои позиции
13:09, 03 ноября 2017 Рубль продолжает укреплять свои позиции

Курс валют на 3 ноября

Андрей Тарасенко уволил еще одного руководителя в администрации Приморья
12:55, 03 ноября 2017 Андрей Тарасенко уволил еще одного руководителя в администрации Приморья

Валентин Басаргин возглавлял департамент с 2013 года

Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина
08:59, 03 ноября 2017 Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина

Президент России провел встречу с ушедшими в отставку губернаторами

С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий
22:21, 02 ноября 2017 С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий

В первую очередь планирует позаботиться о лицах, для которых пенсия – единственный источник дохода

Навальный подаст в суд на Президента РФ
19:26, 02 ноября 2017 Навальный подаст в суд на Президента РФ

Алексей Навальный сможет участвовать в выборах только в 2028 году

Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:52, 02 ноября 2017 Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»

Андрей Тарасенко провел очередную встречу в Москве

Приморцев ожидает стабильный доллар
09:38, 02 ноября 2017 Приморцев ожидает стабильный доллар

Курс валют на 2 ноября