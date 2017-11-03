Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку

Борт совершил благоприятную посадку

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Самолет авиакомпании "Аврора", летевший с Камчатки во Владивосток, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования салона. Борт совершил благополучную посадку, никто не пострадал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на диспетчерскую службу международного аэропорта "Петропавловск-Камчатский".

"Самолет авиакомпании "Аврора", вылетевший сегодня с Камчатки во Владивосток рейсом 5615, спустя час вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования в салоне, что могло повлечь снижение давления в салоне. Посадка прошла штатно. Сейчас пассажиры размещены в здании аэровокзала. За ними уже вылетел из Владивостока самолет, ориентировочное время его прибытия на Камчатку 19:00 (10:00 мск)", - сообщил собеседник.

Он добавил, что во Владивосток самолет отправится около 20:00 местного времени (11:00 мск). Всего на борту вышедшего из строя лайнера было более ста пассажиров.