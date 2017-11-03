Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева 17:33, 03 ноября Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока 17:17, 03 ноября Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока (Фото)
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока 16:31, 03 ноября Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
Новостная лента
Ноябрь, 03 пятница
18:10
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
17:57
Завтра, 4 ноября, нормы ГТО можно сдать в ТРК «Седанка Сити»
17:43
Владивостокцы отведают удэгейские деликатесы Фото
17:33
Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
17:31
Депутаты оценили спортивные достижения приморцев
17:24
США призывают все страны усилить давление на КНДР
17:19
Конфеты с запрещенной начинкой пытались передать в СИЗО в Приморье
17:07
Очередной иностранец осужден за взятку во Владивостоке
16:51
В Приморье потушено еще пять лесных пожаров
16:48
В центре Владивостока собралась пробка из-за ДТП Фото
16:44
В Приморье пытались ввезти турецкую курицу, напичканную антибиотиками
16:39
Чем знаменит ноябрьский праздник?
16:31
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
16:26
Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту
16:24
Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке
16:13
Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах
16:01
Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?
15:48
В выходные в Приморье похолодает до −14°C
15:33
Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье
15:21
Владивостокский катер затонул у берегов Кореи Эксклюзив
15:09
Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная Фото
14:58
Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку
14:43
​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами! Эксклюзив
14:31
Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи Видео
14:18
Во Владивосток загорелся зоомагазин Фото
14:03
Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2 Видео
13:48
Водолаз похитил морского гребешка на частном рыболовном участке в Приморье
13:34
Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке Эксклюзив
13:21
В Приморском сафари-парке появится новый хищник Видео
13:09
Рубль продолжает укреплять свои позиции
12:55
Уволился еще один руководитель в администрации Приморья
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Чем знаменит ноябрьский праздник?

Вместо революции отметим единение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В ближайший уикенд жители России будут отдыхать на один день больше. Это потому что страна 4 ноября будет отмечать День народного единства. Этот праздник пришел на смену Великой октябрьской социалистической революции, который выпадал на 7 ноября, сообщает РИА VladNews.

В этом году празднику было бы ровно 100 лет. Российские власти отказались от него, поскольку не все россияне признают революцию. Старшее поколение сам праздник еще помнит, а отмечать его будут только коммунисты.

А вот День народного единства мало кому известен. Праздник учредили в 2005 году. «В» готов рассказать о прошедшем в этот день событии.

Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение из Нижнего Новгорода во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву и Кремль от польских интервентов. Тем самым был положен конец длительному смутному времени. Стоит напомнить, что смутное время началось после смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия, а трон захватил боярин Борис Годунов. Несколько самозванцев выдавали себя за погибшего царевича Дмитрия и претендовали на верховную власть. Неспокойным периодом воспользовались наши соседи, польские оккупационные войска захватили столицу российского государства.

В честь освобождения Москвы от поляков в 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому.

После освобождения Москвы состоялся Земский собор. Дворяне, бояре, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя. Им стал представитель династии Романовых Михаил Федорович. Романовым удалось править в России более 300 лет. Пока в 1917 году не свершилась та самая Великая октябрьская социалистическая революция, свергшая царскую династию. 

Похожие новости
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
16:31, 03 ноября 2017 Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока

В городе из-за дыма ухудшилась видимость

Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах
16:13, 03 ноября 2017 Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах

Летом панорамомобиль сделал более 30 тысяч фотографий

В выходные в Приморье похолодает до −14°C
15:48, 03 ноября 2017 В выходные в Приморье похолодает до −14°C

В некоторых районах сохранится небольшой снег

Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная
15:09, 03 ноября 2017 Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная

После уборки пляжа для сотрудников и их семей был организован пикник

В Приморском сафари-парке появится новый хищник
13:21, 03 ноября 2017 В Приморском сафари-парке появится новый хищник

Пуму отправят из Самарского зоопарка

Владивостокский цирк останется в собственности федералов
12:25, 03 ноября 2017 Владивостокский цирк останется в собственности федералов

Андрей Тарасенко встретился с руководителем «Росгосцирка»

Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие
11:55, 03 ноября 2017 Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие

Вход свободный