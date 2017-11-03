Чем знаменит ноябрьский праздник?

Вместо революции отметим единение

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В ближайший уикенд жители России будут отдыхать на один день больше. Это потому что страна 4 ноября будет отмечать День народного единства. Этот праздник пришел на смену Великой октябрьской социалистической революции, который выпадал на 7 ноября, сообщает РИА VladNews.

В этом году празднику было бы ровно 100 лет. Российские власти отказались от него, поскольку не все россияне признают революцию. Старшее поколение сам праздник еще помнит, а отмечать его будут только коммунисты.

А вот День народного единства мало кому известен. Праздник учредили в 2005 году. «В» готов рассказать о прошедшем в этот день событии.

Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение из Нижнего Новгорода во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву и Кремль от польских интервентов. Тем самым был положен конец длительному смутному времени. Стоит напомнить, что смутное время началось после смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия, а трон захватил боярин Борис Годунов. Несколько самозванцев выдавали себя за погибшего царевича Дмитрия и претендовали на верховную власть. Неспокойным периодом воспользовались наши соседи, польские оккупационные войска захватили столицу российского государства.

В честь освобождения Москвы от поляков в 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому.

После освобождения Москвы состоялся Земский собор. Дворяне, бояре, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя. Им стал представитель династии Романовых Михаил Федорович. Романовым удалось править в России более 300 лет. Пока в 1917 году не свершилась та самая Великая октябрьская социалистическая революция, свергшая царскую династию.