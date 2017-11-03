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Общество

В Приморье по инициативе транспортного прокурора запрещена эксплуатация частного воздушного судна

Решение суда вступило в законную силу
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Транспортную прокуратуру.

Установлено, что владелец самолета ДВ-18Т, проживающий в Приморском крае, эксплуатировал воздушное судно и разрешал совершать на нем полеты другим лицам в отсутствии действующего сертификата летной годности.

С целью устранения выявленных нарушений, создающих угрозу безопасности полетов, транспортный прокурор обратился с заявлением в Хорольский районный суд Приморского края. Решением суда ответчику запрещено эксплуатировать воздушное судно (за исключением совершения сертификационных испытательных полетов) до получения сертификата летной годности.

Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, за указанное правонарушение владелец самолета Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному Федеральному округу привлечен к административной ответственности по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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