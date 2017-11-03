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Общество

Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах

Летом панорамомобиль сделал более 30 тысяч фотографий
Фото: пресс-служба Яндекса Фото: пресс-служба Яндекса
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Яндекс обновил панорамы Владивостока и Артема. Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — побывал в Приморском крае в июле-августе 2017 года. Он сделал более 30 тысяч фотографий — из них получилось примерно 7,5 тысячи панорам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Яндекса.

Новые панорамы показывают современный облик городов. Так, на снимках Владивостока теперь есть Приморский океанариум и ТРК «Седанка Сити». В окрестностях Артёма панорамомобиль заснял игорную зону и участок трассы Владивосток – Находка, открывшийся в прошлом году.

Многие места сняты более подробно, чем раньше. Например, во Владивостоке съёмочная группа сфотографировала памятники Муравьёву-Амурскому и морякам торгового флота — они не попали в кадр во время предыдущих съёмок. На панорамах Артёма появился железнодорожный вокзал.

Все снимки сделаны в высоком разрешении. Любое изображение можно увеличить, чтобы изучить подробности: скажем, разглядеть бортовые номера самолётов, установленных у трассы «Приморское кольцо», или прочитать мемориальные таблички у музея «Подводная лодка С-56» на Корабельной набережной.

Новые панорамы охватывают в общей сложности 285 километров улиц и дорог во Владивостоке, Артёме и их окрестностях. Это уже третий приезд панорамомобиля в Приморский край — предыдущие съёмки прошли в 2010 и 2015 годах.

Яндекс также обновил панорамы других городов Дальнего Востока: Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Кроме того, на Яндекс.Картах появились фотографии Магадана, Петропавловска-Камчатского и Якутска. В этих городах панорамы снимались впервые.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более 2,5 миллиона панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут встроить любую панораму на свой ресурс с помощью API Яндекс.Карт.

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