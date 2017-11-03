Очередной иностранец осужден за взятку во Владивостоке

Фигурант действовал в интересах своего земляка

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке осужден гражданин за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурант действовал в интересах своего земляка, который был задержан сотрудниками полиции для привлечения к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания/проживания».

Так, осознавая, что привлечение к административной ответственности повлечет принудительное выдворение за территорию Российской Федерации задержанного, прибывший на место составления протокола фигурант решил дать взятку сотруднику полиции.

За денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей он попросил старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку не привлекать его знакомого к административной ответственности.

Довести свой преступный умысел до конца взяткодатель не смог, так как его действия были пресечены должностным лицом, которого он пытался подкупить.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.