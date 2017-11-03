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Общество

В выходные в Приморье похолодает до −14°C

В некоторых районах сохранится небольшой снег
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные погода в Приморье будет переменчивой. На востоке края сохранится небольшой снег, в прибрежных районах будет дуть сильный северо-западный ветер. Над краем сохранится холодная воздушная масса, вторгшаяся еще конце рабочей недели. Минимальные температуры воздуха составят -3…-8°C, в горных районах воздух выхолодится до −14°C, на южном побережье +2…-3°C. Днем 4 ноября гребень антициклона от юго-восточных районов Китая распространится на весь Приморский край. Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет невысоким, +4…+9°C, на северо-востоке местами около 0°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромед.

В воскресенье, 5 ноября, и понедельник, 6 ноября, в Приморье сохранится повышенный фон атмосферного давления. Ожидается малооблачная без осадков погода. В ночные часы в континентальной части края будет холодно. Днем в воскресенье холодная воздушная масса начнет отступать, и воздух на большей части Приморья прогреется до +8…+14°C. В понедельник теплый юго-западный ветер поспособствует потеплению ещё на 3–5 градусов, до +10…+18°C.

Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. В субботу будет холодно. Ночью температура воздуха опустится до -2…-4°C, днем не поднимется выше +4…+6°C. В воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут значения в +1…+3°C, а в дневные часы воздух прогреется до +11…+13°C. В понедельник температура продолжит повышаться и составит +12…+14°C.

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