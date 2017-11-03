Конфеты с запрещенной начинкой пытались передать в СИЗО в Приморье

По данному факту были возбуждены уголовные дела

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли две попытки передачи наркотических веществ ухищренным способом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В ходе отработки оперативной информации были предотвращены две попытки передачи наркотических веществ, которые граждане пытались «замаскировать» под видом начинки для конфет. Передача запрещенных веществ предотвращена благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения.

В первом случае сотрудники обнаружили и изъяли свертки с темно-бурым веществом в личных вещах гражданина, доставленного под стражу. Мужчина попытался провести неизвестное вещество, спрятав его ухищренным способом – внутри конфет. Аналогичным способом пыталась воспользоваться и гражданка – в передаче на имя одного из следственно-арестованных сотрудники также обнаружили и изъяли партию сладостей с сомнительной начинкой.

Экспертиза установила, что вещество является маслом каннабиса.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.