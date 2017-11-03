Эксперт: Бояться, что все мужчины пойдут в декрет, не стоит

Российские мужчины все чаще уходят в декрет

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

46% мужчин в России готовы уйти в декрет. Это данные опроса сайта «Зарплата.ру». Реально берут такой отпуск пока только 2% отцов. Но тенденция на лицо. К примеру, на заводе «Камаз» сразу 16 сотрудников-мужчин были отправлены в «декрет», хотя в предыдущие годы таких было не больше двух. Это общемировой тренд, но в России все-таки сильны патриархальные традиции, - рассказал в эфире радио Sputnik директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, сообщает РИА VladNews.

«Есть индивидуальные ситуации, когда мужчина уходит в декрет, а женщина работает. Бывают сложности с работой в данный момент и т.д. Как показало наше исследование, у нас преобладает патриархальный взгляд на отношения, мужчина занимает главенствующую роль и несёт большую ответственность за семейное благополучие. Всё-таки традиционным ценностям мы вряд ли изменили. Бояться, что все мужчины пойдут в декрет, не стоит», - уверен эксперт.

Психологи спокойно относятся к новой тенденции. Ребенку в равной мере необходимо внимание и отца, и матери, объяснила в эфире радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

«Для ребёнка всегда хорошо, когда мама и папа рядом с ним, потому что каждый из родителей выполняет свою какую-то функцию и в каждом возрасте даёт то, что необходимо ребёнку. Если говорить о младенцах, то конечно связь с мамой в этом периоде больше. Если мама берёт на себя функцию постоянного нахождения рядом с ребёнком, то, конечно, в этом смысле, это понятнее и по природе естественнее. Сама связь матери и ребёнка - это чисто психологическая связь. В этот момент времени она очень важна для ребёнка. Чтобы он видел одного и того же человека, так как нервная система младенца в этот период так устроена, что он не способен воспринимать большое разнообразие картинок. Если появляется другой человек, ребёнок начинает тревожиться. Рекомендуют маме подходить в одной той же домашней одежде, чтобы он привыкал к этому образу. Если семья принимает решение, что папа берёт обязанности по уходу за ребёнком и уходит в декретный отпуск, и, если семья решила, что ей финансово так выгодно, то, естественно, маме надо принять ответственное решение. И быть, конечно, помощницей, а не культивировать свою тревогу, - рассказала психолог.