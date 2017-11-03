Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье

Три человека погибли

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в Анучинском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что автоавария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла на 56 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань.

55-летний водитель Hino Ranger двигался со стороны села Осиновка в направлении Анучино. При прохождении 56 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota Corolla Axio под управлением 22-летнего водителя.

В результате столкновения три пассажира (23, 59 и 60 лет) легковушки получили травмы не совместимые с жизнью. Женщины скончались на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что на момент происшествия водитель Hino Ranger был трезв. Мужчина управлял большегрузом без соответствующих документов – ранее он уже был лишен права управления транспортным средством за оставление места ДТП.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, назначен ряд экспертиз.

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