Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная

После уборки пляжа для сотрудников и их семей был организован пикник

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

«Ростелеком» на Дальнем Востоке проводит акцию «Серия добрых дел». В рамках акции сотрудники компании своими силами организовали и провели субботник на пляже бухты Стеклянная. В мероприятии приняло участие более 150 человек, сообщает Ростелеком.

В минувшие выходные сотрудники «Ростелекома» во Владивостоке приняли участие в субботнике пляже бухты Стеклянная. Общественный пляж после летнего сезона был очищен от многочисленного мусора. Всего было собрано более полутоны мусора, стеклянных бутылок, пластиковой посуды и т.д. Далее мусор был вывезен на полигон по переработке бытовых отходов.

«Владивосток – наш родной город, а побережье - любимое место отдыха его жителей и гостей. Сегодня мы с коллегами сделали общественный пляж бухты Стеклянная чистым, ухоженным. Если каждый отдыхающий проявит сознательность, будет убирать за собой, то так мы сохраним нашу прекрасную природу на будущих поколений. Кто принимает участие в субботниках, все чаще думает о том, чтобы не мусорить. Кроме того, подобные мероприятия с сотрудниками - отличный тимбилдинг», - отметил директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке Сергей Шишмарев.

После уборки пляжа для сотрудников и их семей был организован пикник с конкурсами и награждением самых активных участников субботника.

Напомним, что в рамках «Серии добрых дел» ранее сотрудники принимали участие в уборке мыса Вятлина на острове Русский.