Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 ноября

Интересные мероприятия на неделю

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Концертами отметят жители и гости края День Народного единства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В субботу, 4 ноября, в Дальнереченском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском городских округах, а также Анучинском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Пограничном и Тернейском муниципальных районах пройдут праздничные программы с участием творческих коллективов.

В этот же день, в Доме культуры угольщиков Артемоского ГО пройдет гала-концерт XII городского фестиваля народного танца. В Уссурийске , в центре культуры «Горизонт» состоится гала-концерт Всероссийского конкурса «Голос сердца». В доме культуры поселка Кипарисово лучшие чтецы стихов поборются между собой в конкурсе «Кругом Россия – край родной». В районной библиотеке в селе Владимиро-Александровское пройдет акция «В мире интересов» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

Фестиваль национальных культур пройдет в Пожарском муниципальном районе . Гостей также ждет выставка декоративно- прикладного творчества.

В понедельник, 6 ноября, в районном доме культуры села Яковлевка состоится открытие выставки нумизматики.

Открытие выставки нумизматики состоится 6 ноября в районном доме культуры села Яковлевка

Во вторник, 7 ноября, в городском округе Большой Камень и Надеждинском муниципальном районе пройдут торжественные мероприятия, посвящённые столетию Октябрьской революции. Также событие отметят в социально-культурном центре села Спасское , где пройдет геокешинг с элементами квеста, посвященный памятной дате.

В районном доме культуры поселка Кировский подведут итоги фотовыставки «Кировский через объектив». В центре культуры и досуга посёлка Ольга со вторника, 7 ноября, стартует выставка работ, посвящённая памятным датам военной истории Отечества, а в районном доме культуры зрителей ждет программа «Вместе целая страна».

В этот день Партизанский муниципальный район встречает фестиваль «Под флагом России», а село Яковлевка – фестиваль юных талантов «Артистическое шоу 2017».

Городской дом культуры Лесозаводска в среду, 8 ноября, ждет всех любителей клуба веселых и находчивых на фестивале «День рождения КВН».

В пятницу, 10 ноября, Большой Камень, а также Кавалеровский, Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Тернейский, Хасанский, Черниговский и Чугуевский районы ждут жителей и гостей на торжественных мероприятиях, посвященных Дню полиции.

В рамках гастрольного тура «Мастера искусств – жителям Приморья», приуроченный к празднованию годовщины образования Приморского края, в среду, 8 ноября, в доме культуры Большого Камня пройдет детская музыкальная программа «Весёлые потешки, забавы да пересмешки», а также концертная ретро-программа «Сколько песен у любви».

10 ноября Большой Камень, а также Кавалеровский, Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Тернейский, Хасанский, Черниговский и Чугуевский районы ждут жителей и гостей на торжественных мероприятиях, посвященных Дню полиции

Во Владивостоке , в пятницу, 3 ноября, в 17.00 Приморская государственная картинная галерея на Партизанском проспекте откроет выставку «Даешь революцию в искусстве!» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.Собрание галереи позволяет раскрыть особенности революции через показ уникальных произведений 1920–1970-х годов. Выставка состоит из трех разделов: произведения модернистского направления, возникшего в результате революции в искусстве, преимущественно созданные в Приморье в годы гражданской войны и интервенции; лениниана (произведения живописи, графики и скульптуры, посвященные вождю революции) и тема революции, обязательная тема в искусстве эпохи социалистического реализма.

С 10 по 17 ноября пройдет XIV Международный джазовый фестиваль – один из самых известных фестивалей на Дальнем Востоке. Ежегодно его посещают более пяти тысяч человек. Фестивальные мероприятия ежедневно на различных площадках города. Главной сценой станет большой зал Приморской краевой филармонии. Кроме концертной программы для участников и гостей предусмотрены пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи.

Также для гостей и жителей региона во Владивостоке, в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) работает постоянная экспозиция «Русское искусство второй половины XVI–начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI–XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII–начала XX веков посетители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Моя любовь к цветам и солнечному свету» – выставка-ретроспектива одной из наиболее известных и авторитетных современных китайских художников Чжэн Шуан – посвящена несравненной красоте природы, которую автору удалось передать через изысканную цветовую гамму и сдержанность форм. В её произведениях прекрасные цветы, живописные уголки природы, животные предстают перед зрителем в естественной среде. При этом каждому образу Чжэн Шуан свойственна тонкость и глубина, вызывающие желание погрузиться в состояние созерцания и покоя.

Отметим, что с 1 ноября Приморская государственная картинная галерея перешла на зимний режим работы. Посетители могут посмотреть экспозиции с 10.00 до 18.00 со вторника по воскресенье.

Также приморцы смогут посетить постоянно действующие и другие выставки в музее Арсеньева (ул. Светланская, 20).

Выставка, приуроченной к 145-летию со дня рождения Владимира Арсеньева – «В поисках страны Удэхе». Зритель сможет проследить жизненный путь героя – от грезящего о путешествиях подростка до известного исследователя, писателя с мировым именем – как путь к своей мечте – волшебной стране, где человек живёт в абсолютной гармонии с природой, осознавая мощь и величие бескрайнего зелёного моря – Уссурийской тайги.

Выставка «Сказание о коренном народе: авторская выставка Владимира Бойко», продолжающая цикл «В поисках страны удэхе». Жителей Приамурья − охотников и рыбаков, детей и стариков, шаманов и сказителей; их быт и традиции, ритуалы и обереги, – можно увидеть на авторской выставке Владимира Бойко, резчика по дереву из Уссурийского края.

Экспозиция, посвящённая 85-летию Приморского академического театра имени Горького, – «Свидетельство о театре».

Осенью 1932 года на сцене Приморского краевого драматического театра прошла премьера первого спектакля. Именно эта дата – начало истории театра, которому суждено было стать не просто ведущей культурной институцией региона, но местом, где выросло не одно поколение выдающихся актеров и режиссеров, и куда стремится зритель, несмотря на изменчивую реальность.

Здесь же до конца года работает выставка «Магия клинка»– холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века.

В главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

Кроме этого, открыта выставка «Красота Божьего мира» – детские рисунки победителей регионального этапа международного конкурса.

В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) пройдут:

4 ноября в 12.00 – детская музыкальная программа «Делу-время, потехе-час»;

4 ноября в 17.00 – праздничная концертная программа «Мы едины» ко Дню народного единства;

5 ноября в 12.00 – концертная программа для детей «Сказки с оркестром. В. Гауф «Калиф-Аист»;

5 ноября в 18.00 – ежегодный Дальневосточный Stand Up фестиваль;

5 ноября в 18.30 – концертная программа «Письма Элеоноры Прей»;

10 ноября в 19.00 – открытие XIV международного джазового фестиваля. Участница третьего сезона программы «Голос» Мариам Мерабова (Москва).

Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) представит:

4 и 5 ноября в 17.00 – пекинская опера «Легенда о Белой Змее»;

6 ноября в 17.00– балет-феерия в трёх действиях с прологом и апофеозом «Спящая красавица»;

9 ноября в 19.00 – опера в трёх действиях «Риголетто»;

10 ноября в 19.00 – симфонический концерт. Брамс.

Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (Светланская, 49) покажет зрителю:

4 ноября в 18.30 – историческая хроника в двух действиях «Стена»;

5 ноября в 18.30 – комедия в двух действиях «Три грустных мужа и один веселый»;

7 ноября в 18.30 – лирическая драма в двух действиях «Варшавская мелодия»;

8 ноября в 18.30 – пьеса в двух действиях «Дама с камелиями»;

9 ноября в 18.30 – спектакль «Эдит и её демоны»;

10 ноября в 18.30 – пьеса в двух действиях «Поминальная молитва».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы: с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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