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В Приморье потушено еще пять лесных пожаров

Борьба с возгораниями продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В Кавалеровском, Михайловском, Партизанском, Чугуевском районах и Дальнегорске ликвидировано пять пожаров на площади почти 500 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время продолжается тушение еще 20 пожаров на площади около двух тысяч гектаров в семи муниципалитетах.

Площадь локализованных очагов огня составляет почти 600 гектаров, в тушении пожаров принимает участие более 350 человек, задействовано около 50 единиц различной техники, в том числе авиация.

Так, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера совершил семь вылетов, сбросив 24 тонны воды на горящие леса.

Также в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

За вчерашний день специалисты выявили 27 нарушителей, которые привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов превысила 30 тысяч рублей.

Всего с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

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