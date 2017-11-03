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​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами!

Соотечественники недовольны участием в программе переселения
Фото: из архива газеты Фото: из архива газеты "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

По программе переселения соотечественников в Приморский край переехали уже более 13 тысяч человек. Как они живут и с какими трудностями столкнулись, в регионе узнал корреспондент РИА VladNews.

Инна С. из Таджикистана рассказала, что прилетела и сидела с родственниками в аэропорту порядка 7 часов, так как не могла снять квартиру.

«Все риэлторы нам отказывали в услугах, потому что мы из Таджикистана. А ведь я русская! По приезду вопросами регистрации, оформления бланков на все заявления и всего прочего были заняты мы, без помощи сотрудников УМВД. Чего нам только стоило занять и отстоять очередь на подачу бланков на гражданство Российской Федерации! Я ночами, в ноябре, стояла по несколько часов со списком очереди в руках. А как «вежливо» принимают нас сотрудники УМВД… Как вспомнишь эти взгляды, полные ненависти, крики. Сотрудники МФЦ честно выполняли свою работу, отправляя меня, без гражданства, на работу. А ведь знали, что оно требуется для тех вакансий, поэтому у них я не стала дальше искать возможности устроиться. Сейчас я работаю сотрудником почты, со смешной зарплатой - 15000 рублей. Получила подъемные, ищу новую работу, но не везде нужны женщины с железнодорожным образованием. Дом, в котором я проживаю – аварийный, управляющая компания не беспокоится о нашем расселении. Уезжать не планирую, я приехала сюда навсегда. Но обидно, ведь программа должна содействовать и помогать нам, а на деле все совсем не так».

Сабина И. приехала из Узбекистана в Приморский край с супругом несколько месяцев назад. Терпела сложности с оформлением документации.

«Случались драки, чтобы попасть в заветный кабинет №3 УМВД. Уже весь этот кошмар позади, и мы являемся гражданами России. Я устроилась продавцом в магазин, супруг - барменом в кафе. Платят вроде неплохо. Но здесь нам, как молодой семье, не понравилось. Скоро уезжаем из региона в Подмосковье, поближе к родственникам».

Соотечественник из Молдавии, Виталий С., также планирует покидать регион.

«Мы с братом переехали вдвоем, ему повезло с работой больше, он даже приобрел машину. Я смог устроиться охранником за небольшую плату, а цены кусаются. Море, солнце, пляжи не идут в противовес дорогой жизни Дальнего Востока. Уеду в Москву, там зарплата больше, а жизнь дешевле».

Камила Я. из Узбекистана уже несколько лет живет в крае.

«Я устроилась продавцом на работу быстро, а вот муж-медик сидел дома около года. Нострификация его диплома стоит уйму денег, да еще и делать ее надо в Москве. Поэтому теперь он трудится программистом, ездит каждый день в другой город на работу. Старшую дочь в школу, а младшего сына в сад я оформила быстро, без трудностей. Дети, как корни, они приросли уже к Приморью. Но перспектив здесь для них нет, к сожалению. Хочу скоро уехать, Дальний Восток еще не скоро поднимется, а я желаю своим детям светлого будущего».

Из Казахстана в Приморье переехала Марина М. с пятью детьми.

«Переезд дался нам нелегко - денег, вырученных за продажу квартиры, нам хватило только на билеты и съем жилья на два месяца. В один момент мы с детьми остались без денег, даже на хлеб не было. Старшие дети работали, но заработная плата была ежемесячная, помощи ждать было неоткуда. Благо, по интернету я была знакома с переселенкой, и она поддержала нас материально. Мы смогли продержаться до зарплаты детей. Позже я написала на сайт Кремля, чтобы мне помогли. Меня услышали и нашей семье выдали первую часть подъемных раньше, чем следовало ожидать. На эти деньги мы с детьми прошли медкомиссию и занялись документами для получения гражданства. В итоге я с младшими детьми уезжаю назад, в Казахстан, а старших оставляю здесь. Буду надеяться, что второй мой приезд в Приморье будет не столь тяжелым, как первый».

Напомним, государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом была утверждена в 2007 году. Приморский край является одним из приоритетным регионов для вселения. С начала 2017 года было получено 817 заявок от соотечественников. Люди едут в города Артем, Уссурийск, Находку, Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, в Красноармейский, Пограничный, Анучинский, Лазовский, Чугуевский, Ханкайский, Партизанский, Хорольский и другие районы.

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