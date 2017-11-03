Во Владивосток загорелся зоомагазин

Причины случившегося устанавливаются

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 ноября, во Владивостоке произошло возгорание в зоомагазине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Инцидент произошел по адресу 50 лет ВЛКСМ.

Утром на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что из павильона по адресу 50 лет ВЛКСМ, 30 ст.2 идет дым.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано.

Причины случившегося установят инспекторы ГосПожНадзора.

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