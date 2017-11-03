Андрей Тарасенко уволил еще одного руководителя в администрации Приморья

Валентин Басаргин возглавлял департамент с 2013 года

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин с сегодняшнего дня уволен по собственному желанию, сообщает РИА VladNews со ссылку на пресс-службу краевой администрации. Он возглавлял ведомство с 2013 года.

Как пояснили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на его заместителя Валерия Максунова.

Напомним, в начале текущей недели врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил, что бывший и.о. мэра города Константин Межонов станет вице-губернатором по вопросам образования и культуры Приморья.