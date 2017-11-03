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Водолаз похитил морского гребешка на частном рыболовном участке в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, который сообщил, что на принадлежащем ему рыболовном участке неизвестный в водолазном костюме совершает хищение биоресурсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего подозреваемого. Используя водолазное снаряжение, житель Приморья пытался похитить свыше 250 особей морского гребешка. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Установлено, что водолазный костюм подозреваемый приобрел заранее, в поле зрения правоохранительных органов прежде не попадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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