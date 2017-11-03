Владивостокский цирк останется в собственности федералов

Андрей Тарасенко встретился с руководителем «Росгосцирка»

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокский цирк останется в собственности компании «Росгосцирк». Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с генеральным директром «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым в четверг, 2 ноября, в москвовском представительстве Приморского края, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу "Росгосцирка".

Помимо этого Андрей Тарасенко обсудил с Дмитрием Ивановым сроки окончания реконструкции Владивостокского государственного цирка, перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также планы гастрольной деятельности компании в филиале.

В ходе встречи стало известно, что стороны наметили открытие цирка на 16 декабря текущего года. По традиции первое представление будет показано строителям, проектировщикам, субподрядчикам – всем, кто участвовал в нелегком процессе реконструкции цирка. А в период отсутствия цирковых представлений в здании будут организованы мероприятия регионального и муниципального уровня.

Стоит отметить, что первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря.

Напомним, о решении взять Владивостокский цирк в собственность приморской администрации врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил в ходе проверки знаменитых «недостроев» Владивостока, которая прошла в воскресенье, 8 октября. Основная причина- часть средств на реконструкцию здания поступила из краевого бюджета.