«Дед мороз в начале ноября?» – этот вопрос не покидал горожан, которые встретили сказочного персонажа во Владивостоке. Дело в том, что это не обычный Дед Мороз, а тот самый – всероссийский из Великого Устюга. И уже второй год подряд дедушка вместе с телеканалом НТВ устраивает предновогоднюю акцию, в которой вплоть до праздников путешествует по России и дарит подарки. Владивосток – первый на очереди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, проходящей через 29 городовВладивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.
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