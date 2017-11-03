Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, проходящей через 29 городов

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

«Дед мороз в начале ноября?» – этот вопрос не покидал горожан, которые встретили сказочного персонажа во Владивостоке. Дело в том, что это не обычный Дед Мороз, а тот самый – всероссийский из Великого Устюга. И уже второй год подряд дедушка вместе с телеканалом НТВ устраивает предновогоднюю акцию, в которой вплоть до праздников путешествует по России и дарит подарки. Владивосток – первый на очереди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.