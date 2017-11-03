Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку 14:58, 03 ноября Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку
​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами! 14:43, 03 ноября ​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами! (Эксклюзив)
Во Владивосток загорелся зоомагазин 14:18, 03 ноября Во Владивосток загорелся зоомагазин (Фото)
Новостная лента
Ноябрь, 03 пятница
15:08
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
15:08
РИА VladNews принимает поздравления!
14:58
Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку
14:43
​Приморские переселенцы: Мы дрались в очередях, чтобы стать россиянами! Эксклюзив
14:31
Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи Видео
14:18
Во Владивосток загорелся зоомагазин Фото
14:03
Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2 Видео
13:48
Водолаз похитил морского гребешка на частном рыболовном участке в Приморье
13:34
Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке Эксклюзив
13:21
В Приморском сафари-парке появится новый хищник Видео
13:09
Рубль продолжает укреплять свои позиции
12:55
Андрей Тарасенко уволил еще одного руководителя в администрации Приморья
12:44
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
12:32
Американский боец Джош Барнетт приедет во Владивосток
12:25
Владивостокский цирк останется в собственности федералов
12:09
Частный дом сгорел в Приморье
11:55
Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие
11:42
В Приморье продолжаются поиски пропавшего месяц назад мужчины
11:29
Во Владивостоке произошло возгорание в гаражах
11:16
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке
11:04
Тигр, гулявший по Владивостоку, продолжает путешествовать по Приморью
10:52
Дети подожгли автомобиль в Приморье
10:40
Во Владивостоке скончался известный детский хирург
10:28
Молодой арендатор ограбил жилье пенсионерки во Владивостоке
10:15
Житель Приморья расстрелял группу молодых людей из-за мусора
10:02
Массовая авария произошла из-за лесных пожаров в Приморье Фото
09:49
У приморца обнаружили более 125 кг марихуаны
09:36
Лжеценительница музыкальных инструментов украла синтезатор во Владивостоке
09:23
Крупную партию зараженных фруктов пытались ввезти в Приморье
09:11
Пьяная женщина без прав стала виновницей ночного ДТП в Приморье
08:59
Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина
08:46
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, проходящей через 29 городов
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

«Дед мороз в начале ноября?» – этот вопрос не покидал горожан, которые встретили сказочного персонажа во Владивостоке. Дело в том, что это не обычный Дед Мороз, а тот самый – всероссийский из Великого Устюга. И уже второй год подряд дедушка вместе с телеканалом НТВ устраивает предновогоднюю акцию, в которой вплоть до праздников путешествует по России и дарит подарки. Владивосток – первый на очереди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. 

Похожие новости
Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока
13:43, 02 ноября 2017 Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока

Львёнок, тигрёнок и маленький леопард

Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке
12:40, 02 ноября 2017 Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке

Соревнования собрали взрослых спортсменов в экипировочном дивизионе

Владивосток возвращается в край
17:46, 01 ноября 2017 Владивосток возвращается в край

Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями городской власти

Учащиеся школы № 62 Владивостока выбрали своего президента
18:31, 30 октября 2017 Учащиеся школы № 62 Владивостока выбрали своего президента

Все по-взрослому

Набережной Цесаревича — 5 лет
17:49, 30 октября 2017 Набережной Цесаревича — 5 лет

Самая молодая набережная города празднует свой первый юбилей

Авиамоделисты Приморья подвели итоги сезона в краевых соревнованиях
16:36, 30 октября 2017 Авиамоделисты Приморья подвели итоги сезона в краевых соревнованиях

Состязания в детско-юношеском центре собрали порядка 60 спортсменов

«Nauka 0+»: Что изобретают ученые?
15:57, 30 октября 2017 «Nauka 0+»: Что изобретают ученые?

Популяризация науки помогает вникнуть в суть необъяснимых, на первый взгляд, процессов