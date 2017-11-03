В Приморском сафари-парке появится новый хищник

Пуму отправят из Самарского зоопарка

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 ноября, из Самарского зоопарка отправят самолетом в Приморье четырехмесячного американского льва, который будет жить в Приморском сафари-парке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сафари-парк.

Малыш пумы родился в Самарском зоопарке в июле 2017 года.

Отметим, что уже практически 2 года Приморский сафари-парк осваивает новый участок (7 гектаров), расположенный в трехстах метрах от основной территории. На данной территории не будет регулярных экскурсий, посетители будут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Кроме животных Приморского края на новом участке будут демонстрироваться некоторые яркие экзотические виды, в частности, кошки. 4 ноября 2017 года на новый участок поступает первый интересный обитатель – пума, или американский лев. Как и положено, месяц котенок будет в карантине.