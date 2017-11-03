Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке 13:34, 03 ноября Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке (Эксклюзив)
В Приморском сафари-парке появится новый хищник 13:21, 03 ноября В Приморском сафари-парке появится новый хищник (Видео)
Рубль продолжает укреплять свои позиции 13:09, 03 ноября Рубль продолжает укреплять свои позиции
Новостная лента
Ноябрь, 03 пятница
13:37
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
13:37
РИА VladNews принимает поздравления!
13:34
Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке Эксклюзив
13:21
В Приморском сафари-парке появится новый хищник Видео
13:09
Рубль продолжает укреплять свои позиции
12:55
Андрей Тарасенко уволил еще одного руководителя в администрации Приморья
12:44
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
12:32
Американский боец Джош Барнетт приедет во Владивосток
12:25
Владивостокский цирк останется в собственности федералов
12:09
Частный дом сгорел в Приморье
11:55
Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие
11:42
В Приморье продолжаются поиски пропавшего месяц назад мужчины
11:29
Во Владивостоке произошло возгорание в гаражах
11:16
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке
11:04
Тигр, гулявший по Владивостоку, продолжает путешествовать по Приморью
10:52
Дети подожгли автомобиль в Приморье
10:40
Во Владивостоке скончался известный детский хирург
10:28
Молодой арендатор ограбил жилье пенсионерки во Владивостоке
10:15
Житель Приморья расстрелял группу молодых людей из-за мусора
10:02
Массовая авария произошла из-за лесных пожаров в Приморье Фото
09:49
У приморца обнаружили более 125 кг марихуаны
09:36
Лжеценительница музыкальных инструментов украла синтезатор во Владивостоке
09:23
Крупную партию зараженных фруктов пытались ввезти в Приморье
09:11
Пьяная женщина без прав стала виновницей ночного ДТП в Приморье
08:59
Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина
08:46
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени
08:34
В Приморье ждут разрешения на ликвидацию тигра-людоеда
08:18
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:06
Во Владивостоке сегодня без осадков, +4°С
07:51
Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 ноября Адреса
07:35
Гороскоп на 3 ноября
06:31
«В единстве наша сила»: концерт в честь Дня народного единства пройдёт во Владивостоке
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В Приморском сафари-парке появится новый хищник

Пуму отправят из Самарского зоопарка
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 ноября, из Самарского зоопарка отправят самолетом в Приморье четырехмесячного американского льва, который будет жить в Приморском сафари-парке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сафари-парк.

Малыш пумы родился в Самарском зоопарке в июле 2017 года.

Отметим, что уже практически 2 года Приморский сафари-парк осваивает новый участок (7 гектаров), расположенный в трехстах метрах от основной территории. На данной территории не будет регулярных экскурсий, посетители будут гулять самостоятельно столько времени, сколько захотят. Кроме животных Приморского края на новом участке будут демонстрироваться некоторые яркие экзотические виды, в частности, кошки. 4 ноября 2017 года на новый участок поступает первый интересный обитатель – пума, или американский лев. Как и положено, месяц котенок будет в карантине.

Похожие новости
Владивостокский цирк останется в собственности федералов
12:25, 03 ноября 2017 Владивостокский цирк останется в собственности федералов

Андрей Тарасенко встретился с руководителем «Росгосцирка»

Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие
11:55, 03 ноября 2017 Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие

Вход свободный

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке
11:16, 03 ноября 2017 Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке

В населенных пунктах событие не ощущалось

Тигр, гулявший по Владивостоку, продолжает путешествовать по Приморью
11:04, 03 ноября 2017 Тигр, гулявший по Владивостоку, продолжает путешествовать по Приморью

Специалисты следят за передвижением хищника

Во Владивостоке скончался известный детский хирург
10:40, 03 ноября 2017 Во Владивостоке скончался известный детский хирург

Прощание с Владимиром Шапкиным состоится в субботу, 4 ноября

Крупную партию зараженных фруктов пытались ввезти в Приморье
09:23, 03 ноября 2017 Крупную партию зараженных фруктов пытались ввезти в Приморье

Продукция была возвращена в Китай

Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени
08:46, 03 ноября 2017 Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, один – раньше времени

Изменения в расписании