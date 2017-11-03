Рубль продолжает укреплять свои позиции

Курс валют на 3 ноября

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.08 рубля, а евро- 67.67 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что отечественная валюта продолжает укреплять свои позиции на фоне подешевевшей американской валюты, которая снизила позиции в середине октября. Эксперты также отметили, что рост рубля продолжится и в декабре текущего года.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Азиатско-Тихоокеанском банке за 58.48 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 58 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 67.99 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 67.30 рубля за один евро.