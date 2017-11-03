За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 57 ДТП, 32 из них - с материальным ущербом и одним пострадавшим, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 11 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 16 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 11 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 8 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили четыре автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 47 автомобилиста, а 86 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении одного злостного неплательщика штрафов ГИБДД составлен соответствующий протокол.

Всего в четверг, 2 ноября, в приморской столице зарегистрировано 327 нарушений ПДД.

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