Автолюбитель отправил пенсионерку на больничную койку во Владивостоке

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В четверг, 2 ноября, во Владивостоке пенсионерка попала под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу Владивостоку.

Транспортное происшествие произошло в 14:10 в районе улицы Русская, 2А строение 4.

Как сообщили в пресс-службе, автомобиль УАЗ, двигавшийся по улицы Русская со стороны улицы Енисейская в направлении Проспекта 100-лет Владивосток, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения ТС в неположенном месте.

Женщина-пешеход, 1936 года рождения, в результате ДТП получила сотрясение головного мозга, перелом левого бедра. Пострадавшая была госпитализирована в ВКБ №2.

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