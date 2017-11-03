Частный дом сгорел в Приморье

В происшествии никто не пострадал

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Ночью в селе Буссевка произошло возгорание в частном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение в пожарную службу поступило в 00:45, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Наблюдалось сильное задымление внутри помещения. Было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Горела крыша жилого здания.

В 01.05 пожар был локализован, в 03.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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