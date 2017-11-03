Американский боец Джош Барнетт приедет во Владивосток

В субботу в столице края состоится международный турнир по современному панкратиону

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В субботу, 25 ноября, в 19:00 во Владивостоке состоится международный турнир по современному панкратиону. Зрелищные бои в смешанных единоборствах вновь пройдут в стенах «Фетисов Арены» (ул. Маковского, 284). Специальным гостем соревнования станет американский боец-тяжеловес, экс-чемион UFC Джош Барнетт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

По традиции на турнире зрители увидят бои с участием российских и зарубежных спортсменов. На этот раз нашу страну вновь будут представлять, как дальневосточные бойцы, так и участники, приехавшие с западной части России. Имена иностранных спортсменов организаторы пока не оглашают, подчёркивая, что своих участников обязательно представят Корея, Китай, Франция и Италия.

Специальным гостем турнира в этом году станет американский боец Джош Барнетт. На данный момент спортсмен имеет статус экс-чемпиона UFC (Ultimate Fighting Championship) и входит в топ-8 лучших тяжеловесов планеты. Среди побежденных им бойцов значатся Сергей Харитонов, Джеф Монсон, Рой Нельсон, Александр Емельяненко.

К слову, в рамках турнира по панкратиону Джош Барнетт проведёт два мастер-класса для приморских спортсменов, а также в рамках открытой пресс-конференции пройдёт автограф-сессия с гостем из Америки.

Подробная информация на официальном сайте Дальневосточной федерации панкратиона.

Для справки.

Панкратион считается совершенной системой полно-контактного рукопашного боя, в арсенал которого входят самые эффективные приёмы и удары лучших боевых искусств мира, в том числе муай тай, джиу-джитсу, бокса. По мнению специалистов, панкратион является идеальным оружием в любой схватке с противником.