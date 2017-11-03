Сегодня в 14 часов дачников ждут на интересное и познавательное занятие

Вход свободный

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 ноября, во Владивостоке стартует очередная серия познавательных лекций для садоводов и огородников. Первые занятия будут посвящены вопросам создания красивого сада своими руками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрация города.

«В 14 часов в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района начнётся лекция для дачников. Принять в ней участие могут все желающие. Вход свободный», - подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города.

Ландшафтный дизайнер Регина Ким расскажет о том, как лучше распределить на зоны свой дачный участок: где выделить место для выращивания овощей, где посадить фруктовые деревья, а где создать зону отдыха.

Вопросы ландшафтного дизайна будут рассматриваться в течение четырёх занятий. Лекции будут проходить еженедельно по пятницам в административно-территориальном управлении Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж). Начало в 14 часов. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.