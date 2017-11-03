В Приморье продолжаются поиски пропавшего месяц назад мужчины

До настоящего время поисковые работы результатов не принесли

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски мужчины, пропавшего месяц назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о пропаже в лесном массиве в районе села Анучино мужчины, 1978 года рождения, который ушел из дома 3 октября и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.

С 28 октября по 1 ноября спасатели из Владивостока осмотрели обо берега Кресковского ключа, склоны высоты высоты 415.0, высоты 391.0 и 531.1. Однако поисковые работы результатов не принесли.

Всего была осмотрена территория общей площадью 30 кв. км.

1 ноября 16.50 поисковая группа вернулась к месту постоянной дислокации в город Спасск-Дальний. В настоящее время активная фаза поисков завершена.

В поиске принимали участие 10 человек и 3 единицы техники.

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