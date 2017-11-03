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Происшествия

Во Владивостоке произошло возгорание в гаражах

В данном происшествии никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В четверг вечером, 2 ноября, произошло возгорание в гаражах во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Гаражи горели в районе Нейбута, 45.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 18:29, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Было установлено, что горели мусор и хлам в гараже. Площадь возгорания составила 8 кв. метров.

В 18:52 пожар был локализован, ликвидирован – в 20:10.

По сигналу на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В данном происшествии никто не пострадал. 

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