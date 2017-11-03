Во Владивостоке произошло возгорание в гаражах

В четверг вечером, 2 ноября, произошло возгорание в гаражах во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.
Гаражи горели в районе Нейбута, 45.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 18:29, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Было установлено, что горели мусор и хлам в гараже. Площадь возгорания составила 8 кв. метров.
В 18:52 пожар был локализован, ликвидирован – в 20:10.
По сигналу на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
В данном происшествии никто не пострадал.