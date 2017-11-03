Житель Приморья расстрелял группу молодых людей из-за мусора

Пострадавшие были госпитализированы

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Накануне в Большом Камне неизвестный открыл огонь из травматического оружия по группе молодых людей кавказкой внешности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Конфликтная ситуация произошла из-за мусора по адресу Маслакова, 20. Несколько молодых людей решили выбросить мусор в бак, что и не понравилось одному их жителей дома. В ходе разгоревшегося конфликта, мужчина совершил выстрелы с травматического оружия.

В результате конфликта молодые люди получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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