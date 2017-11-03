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Общество

Тигр, гулявший по Владивостоку, продолжает путешествовать по Приморью

Специалисты следят за передвижением хищника
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты с помощью GPS-ошейника следят за путешествием тигра Владика, который уже дважды переплыл реку Суйфун и пересек федеральную трассу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время тигр уже закончил свое прямолинейное движение на юго-западе края, сделав там почетный круг по бассейну реки Кедровки и, развернувшись на 180 градусов, пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня. Как рассказали специалисты, хищник два раза переплыл реку Суйфун, пересек железнодорожную линию и оживленную федеральную трассу.

Следить за тигром специалистом удается с помощью ошейника с GPS-модулем, которым хищник был оснащен при выпуске в дикую природу. Специалисты отмечают, что хищник по-прежнему сторонится людей и прокладывает свой маршрут, минуя населенные пункты.

Специалистам остается только гадать, куда держит путь Владик, известно, что сейчас он возвращается на север.

Напомним, что год назад тигр Владик был отловлен специалиста, после того как был замечен в черте Владивостока несколько раз. Пройдя курс реабилитации, он был выпущен в национальном парке «Бикин». Однако, проделав около 700 километров, вернулся на юго-запад Приморского края.

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