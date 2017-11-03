Дети подожгли автомобиль в Приморье

Рядом припаркованные авто не пострадали

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Накануне дети в Большой Камне решили поиграть в пожарных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Подростки в ходе игр решили поджечь припаркованный автомобиль Жигули.

По информации очевидцев, данный автомобиль находится на парковке уже около трех лет, видно, что им никто не интересуется и он уже «врос» в землю.

Машина выгорела дотла. Однако очевидцы уверяют, что сожженная машина продолжит стоять на этом же месте.

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