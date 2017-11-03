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Общество

Во Владивостоке скончался известный детский хирург

Прощание с Владимиром Шапкиным состоится в субботу, 4 ноября
Фото: primamedia.ru Фото: primamedia.ru
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ушел из жизни ведущий детский хирург Владимир Шапкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Достижения Владимира Шапкина известны всей стране, он был деканом лечебного факультета вуза, затем – заведующим кафедрой детских хирургических болезней, которую возглавлял 20 лет.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Владимирова.

- Великолепный хирург, наставник – за эти годы он подготовил целую плеяду детских хирургов высокого уровня, активно внедрял в практическое здравоохранение передовые методы диагностики и лечения. Владимир Владимирович был отзывчивым, добрым человеком, готовым всегда прийти на помощь и пациентам, и коллегам. Я разделяю боль утраты и скорблю вместе с родными и близкими Владимира Владимировича, со всеми, кто его знал, - сказал Тарасенко.

Прощание с Владимиром Шапкиным состоится в субботу, 4 ноября, в 12.00 по адресу: г. Владивосток, проспект Острякова, 4 (Морфологический корпус).

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