Молодой арендатор ограбил жилье пенсионерки во Владивостоке

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Владивостока, которая сообщила о квартирной краже на улице Тухачевского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и осмотрели место происшествия. Установлено, что потерпевшая сдала свою квартиру в аренду незнакомому молодому человеку. Через некоторое время хозяйка решила проверить состояние жилья. Приехав, она обнаружила полное отсутствие вещей и бытовой техники. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 140 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 19-летнего арендатора, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

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