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Массовая авария произошла из-за лесных пожаров в Приморье

Подробности случившегося устанавливаются
Фото: vlcrime.ru Фото: vlcrime.ru
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Накануне на трассе в Приморье произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Транспортное происшествие произошло недалеко от села Михайловка. Виной всему стал дым от лесных пожаров.

Дым окутал трассу, в результате чего на данном участке дороги нулевая видимость. Накануне из-за недостаточной видимости произошла массовая авария. Шесть автомобилей, не заметив друг друга, совершили столкновение.

В результате ДТП, один из автолюбителей и вовсе оказался в кювете.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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