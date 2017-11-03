У приморца обнаружили более 125 кг марихуаны

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции задержали жителя села Борисовка, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Так, в лесополосе был обнаружен тайник с запасами вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.

50-летний мужчина, ранее судимый за совершение наркопреступлений, доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли крупную партию наркосодержащего растения.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массовой свыше 125 кг, что квалифицируется как особо крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, хранение наркотических средств в особо крупном размере». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.

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