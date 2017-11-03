Крупную партию зараженных фруктов пытались ввезти в Приморье

Продукция была возвращена в Китай

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье пресечена попытка ввоза крупной партии зараженных персиковой плодожоркой фруктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор. Более 3 тонн груш были возвращены в Китай.

В ходе контроля специалисты обнаружили в партии фруктов гусеницу восточной плодожорки.

Вся партия фруктов была возвращена обратно в Китай.

Специалисты сообщают, что гусеницы персиковой плодожорки питаются яблонями, грушами, персиками, абрикосами, сливой и другими. Гусеницы выгрызают ходы во всех направлениях плода, заполняя его экскрементами. В одном плоде одновременно развиваются несколько гусениц. В необрабатываемых садах повреждаемость плодов гусеницами вредителя может достигать 80-90%.