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Политика и экономика

Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина

Президент России провел встречу с ушедшими в отставку губернаторами
Фото: сайт Кремля Фото: сайт Кремля
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин прошел встречу с ушедшими в отставку главами регионов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля. На встрече присутствовал и экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Владимир Путин поблагодарил экс-губернаторов за проделанную работу.

- Условия были не сахар, мы все знаем, характеризовать их нет необходимости. Углубляясь в те условия, в которых мы все жили и вы работали: это и внешние ограничения, и чисто объективные вещи экономического характера, – и глобально, и для российской экономики это были не самые лучшие времена. Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать – непростая была задача, и социально-экономическую задачу, и в целом сделали всё, что было в ваших силах, для того, чтобы минимизировать внешние негативные воздействия, - сказал Путин.

Также Владимир Путин пригласил экс-губернаторов на новогодний прием, который состоится в Кремле.

Отметим, что на встрече присутствовали экс-губернаторы Дагестана, Новосибирской, Ивановской, Самарской, Омской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краев.

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