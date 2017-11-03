Часть Владивостока останется без света сегодня, 3 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Анны Щетининой ул.15, 17, 19,

Апухтина ул.10, 5, 8Б, 8,

Борисенко ул.40, 42, 48, 50,

Воровского ул.44, 42,

Вторая ул.9, 2, 9Б,

Комитетская ул.23, 28, 30, 34, 36,

Короленко ул.54,

Лиманная ул.116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136А, 138, 140, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53,

Майкова ул.2, 8, 10А,

Плеханова ул.17, 5,

Плещеева ул.2, 3, 5