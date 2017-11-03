Во Владивостоке сегодня без осадков, +4°С

В крае облачно, местами небольшой снег

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...+8°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +2…+4°С.

В Уссурийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +4…+6°С.



В Находке облачно с прояснениями.без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +5…+7°С.