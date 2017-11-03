Суд рассмотрел иск

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Фотограф Геннадий Макаров заплатит компенсацию морального вреда главе Пятницкого сельского поселения Липецкой области Александру Анисимову за съемку его дома. Такое решение вынес Елецкий районный суд. Об этом сообщает сам Макаров на своей странице в фейсбуке.

Суд рассмотрел иск Анисимова по поводу незаконного распространения информации о частной жизни к фотографу Макарову и бывшему главе Афанасьевского сельского поселения Александру Киселевичу. Чиновник требовал взыскать с обидчиков 100 тысяч рублей и удалить видеозапись.

Суд частично удовлетворил иск чиновника, потребовав удалить записи со страницы Киселевича в «Одноклассниках» и страницы Макарова на YouTube, а также взыскать с последнего 5150 рублей в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов.

«Авторы ролика в негативном смысле сравнивают его жилье с жильем другого жителя Пятницкого сельсовета, подразумевая, что он, как глава сельского поселения, ведет незаконную деятельность и ущемляет права других лиц. Данными действиями ему причинены нравственные страдания», — говорится в решении суда.

Речь идет о ролике «Мать-одиночка и семь детей живут в грязном сарае села Измалково». Макаров и Киселевич снимали из окна автомобиля дома главы Измалковского района Евгения Котова и главы Пятницкого поселения Александра Анисимова.

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