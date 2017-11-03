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Общество

Фотографа обязали заплатить за "нравственные страдания" чиновника от съемки его дома

Суд рассмотрел иск
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Фотограф Геннадий Макаров заплатит компенсацию морального вреда главе Пятницкого сельского поселения Липецкой области Александру Анисимову за съемку его дома. Такое решение вынес Елецкий районный суд. Об этом сообщает сам Макаров на своей странице в фейсбуке.

Суд рассмотрел иск Анисимова по поводу незаконного распространения информации о частной жизни к фотографу Макарову и бывшему главе Афанасьевского сельского поселения Александру Киселевичу. Чиновник требовал взыскать с обидчиков 100 тысяч рублей и удалить видеозапись.

Суд частично удовлетворил иск чиновника, потребовав удалить записи со страницы Киселевича в «Одноклассниках» и страницы Макарова на YouTube, а также взыскать с последнего 5150 рублей в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов.

«Авторы ролика в негативном смысле сравнивают его жилье с жильем другого жителя Пятницкого сельсовета, подразумевая, что он, как глава сельского поселения, ведет незаконную деятельность и ущемляет права других лиц. Данными действиями ему причинены нравственные страдания», — говорится в решении суда.

Речь идет о ролике «Мать-одиночка и семь детей живут в грязном сарае села Измалково». Макаров и Киселевич снимали из окна автомобиля дома главы Измалковского района Евгения Котова и главы Пятницкого поселения Александра Анисимова.

Открытая Россия писала про историю многодетной матери Оксаны Вдовиченковой, которая живет в аварийном доме вместе со своими семерыми детьми. В доме одна комната, нет воды и канализации. Женщина с 2004 года не может получить жилье от администрации по программе улучшения жилищных условий для многодетных семей. На работу Вдовиченкова не может устроиться: ее совершеннолетнего сына забрали в армию, а самому младшему ребенку четыре года. Тогда глава района Котов посоветовал женщине отдать детей в детдом и устроиться на работу.

Источник: openrussia.org

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