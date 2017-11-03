В Приморье ждут разрешения на ликвидацию тигра-людоеда

Животное пока не найдено

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В тайге на границе с Приморским и Хабаровским краем продолжаются поиски "тигра-людоеда", задравшего мужчину в октябре текущего года. Официальный ответ уже поступил, однако тигр до сих пор не найден, сообщает РИА VladNews.

глава Минприроды Сергей Донской на своей странице в Facedook сообщил, что, когда животное будет найдено, его усыпят.

"Сегодня Росприроднадзор дал разрешение на изъятие животного из природной среды. Естественно, речь не идет об отстреле. Кошку усыпят и далее по итогам обследования и изучения состояния животного примут решение о реабилитации или содержании в неволе",- сообщил Сергей Донской.

Для поисков тигра задействована группа из 5-6 человек.

Напомним, В тайге Хабаровского края погиб человек в результате нападения амурского тигра.Известно, что мужчина, 1974 года рождения, направился в лесной массив в окрестностях села Бойцово Бикинского района (Хабаровский край) с целью заготовки кедрового ореха, по предварительной информации, не имея при себе оружия. Место событий обследовали сотрудники группы по разрешению конфликтных ситуаций, МВД и Центра «Амурский тигр». Как установили специалисты, молодой тигр, предположительно 2-3 года, неожиданно для человека совершил нападение, в результате чего нанёс ему травмы несовместимые с жизнью.