Гороскоп на 3 ноября

В целом день хорош не только для споров, но и для творчества

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп.Тем, кто любит давить на окружающих, завтра придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо – завтра это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Ключом к успеху в гороскопе Овна будет решительность! Овен может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Овна в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то завтра самое время начать действовать. Хуже, если Овен завтра возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Телец и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Телец считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Тельца не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Тельца под ногами, он способен завтра совершить невозможное!

Близнецам не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Близнецы в чем-то зависят или которые имеют на них влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что завтра риск оказаться для кого-то «крайним» для Близнецов весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, им необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Звезды гороскопа советуют Раку приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, завтра Раку вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Рака будет больше шансов на победу.

Для Льва настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Лев не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то завтра хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Девы может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав завтра свою неправоту в каком-то вопросе, Дева не пожалеет – она сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ей откроются новые перспективы.

Весы могут демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить им палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Весы способны защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит им завтра разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Весы могут с удивлением обнаружить, что нажили себе несколько новых врагов или новых друзей.

Звезды гороскопа советуют Скорпиону не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Завтра успешная стратегия Скорпиона проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Скорпиону помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Завтра четко сформулированная цель откроет перед Скорпионом новые возможности и новые двери.

Любая мелочь в глазах Стрельца способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Стрелец завтра способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Стрельцу вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах завтра ему не повредит.

Козерог может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Козерог способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют завтра Козерогу выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.

Водолею следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Водолей способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Водолею завтра в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.

Окружающие могут втянуть Рыб в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Рыбы даже почувствуют, что кто-то питается их эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют им завтра в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.