100 дней осталось до зимних Олимпийских игр в Корее

Если будут массовые отстранения, Россия может решить вообще не принимать участие в Игра

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

До зимних Олимпийских игр – 100 дней, сообщает РИА VladNews. Олимпийский огонь по традиции был зажжен в Греции и сегодня прибыл в Южную Корею. В аэропорту города Инчхон прошла торжественная церемония передачи символа Олимпиады. Ему предстоит преодолеть две тысячи восемнадцать километров до столицы зимних Игр Пхенчхана. Олимпийские игры-2018 стартуют 9 февраля. До сих пор неизвестно, будут ли допущены к участию российские спортсмены под национальным флагом. Шансы, что наши спортсмены поедут в Корею есть, рассказал в эфире радио Sputnik спортивный журналист Алексей Осин.

«Схема будет примерно такая же, как была опробована перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Решение будут принимать отдельно в Федерации. Каких-то спортсменов мы, конечно, не досчитаемся. Тогда решение принималось не за 3 месяца, а за 2 недели, всем было наплевать на нервы спортсменов, на купленные билеты. На российских спортсменах решение сильно отразится. Это люди, которые положили жизнь на то, чтобы выступить на Олимпийских играх, это их мечта. Что касается нейтрального флага, надо различать тех, кто выступает в индивидуальных видах спорта и тех, кто в командах. Государство со своей стороны решает насчет выступления под нейтральным флагом. Если будут массовые отстранения, может последовать решение, что мы не принимаем участие в Играх вообще. Если будут отстранять отдельно, потребуют, чтобы выступали под нейтральным флагом», – считает эксперт.