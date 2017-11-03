Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр 19:39, 02 ноября Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
Навальный подаст в суд на Президента РФ 19:26, 02 ноября Навальный подаст в суд на Президента РФ
Снег накроет Приморье ближайшей ночью 17:36, 02 ноября Снег накроет Приморье ближайшей ночью
Новостная лента
Ноябрь, 03 пятница
04:32
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
04:32
РИА VladNews принимает поздравления!
04:32
РИА VladNews раскрывает секреты своей истории Эксклюзив
04:03
​Маргарита Симоньян обошла Клинтон в списке самых влиятельных женщин Forbes
03:15
Россияне запутались в государственных праздниках
02:04
Студент сделал селфи с трупом убитого преподавателя в Москве Фото
01:35
Нумерологи назвали очередную дату конца света
00:07
Специалисты составили лунный календарь на ноябрь 2017 года для стрижки и окраски волос
Ноябрь, 02 четверг
23:39
Макгрегор предлагает Мейвезеру провести бой по правилам MMA
22:21
С 1 января 2018 года в России пройдет индексация пенсий
21:17
В Приморье появятся электромобили
20:25
Юные жители Владивостока постигают премудрости шахматной игры в библиотеке
19:39
Во Владивостоке эвакуации подвергся очередной торговый центр
19:26
Навальный подаст в суд на Президента РФ
18:56
Фотографа обязали заплатить за "нравственные страдания" чиновника от съемки его дома
18:17
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:40
И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения Эксклюзив
17:36
Снег накроет Приморье ближайшей ночью
17:22
12-летний мальчик попал под колеса микроавтобуса во Владивостоке Эксклюзив
17:10
Россияне отказались от туристических поездок на Новый год
16:58
Три новых моста появятся в Приморье
16:45
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
16:32
Жители Садгорода возмущены массовой вырубкой лесов
16:16
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
16:03
Авария затруднила движение на трассе в Приморье Видео
15:51
В приморье в болоте обнаружили советский бомбардировщик Пе-2 Фото
15:39
У экс-участника Дома-2 угнали авто во Владивостоке
15:28
Владивосток накроет «Ночь искусств»
15:16
У Дальнего Востока появился единый официальный сайт
15:04
Иван Савкин сделал необычный подарок РИА VladNews Фото и Видео
14:52
Ещё одного инвестора пригласили на стройку гостиниц «Хаятты»
14:42
Попытка перебежать дорогу обернулась для пенсионерки из Владивостока серьезными травмами Эксклюзив
14:32
Житель Владивостока ограбил своего брата-инвалида
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

​Маргарита Симоньян обошла Клинтон в списке самых влиятельных женщин Forbes

Клинтон оказалась на 65-м месте
Фото: theins.ru Фото: theins.ru
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Также в список вошла председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft. Клинтон оказалась на 65-м месте.

Симоньян, впервые вошедшая в этот рейтинг, стала 52-й.

"Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах", — пишет Forbes.

Включив Симоньян в список самых влиятельных женщин мира, журнал отметил возросшее влияние телеканала, который в последнее время подвергается нападкам со стороны американских властей. США обвиняют RT в пропаганде с целью "повлиять на американские выборы", но не приводят каких-либо доказательств.

"Я бы, конечно, предпочла оказаться в другом списке "Форбс", но, как говорится, кто на что учился", — прокомментировала Симоньян РИА Новости свое появление в рейтинге.

В 2005 году Маргарита Симоньян в 25 лет стала главным редактором англоязычного новостного телеканала Russia Today (так раньше назывался RT). Позже телеканал запустил вещание на арабском и испанском, а также информационные сайты на шести языках. За время своего существования RT получил множество международных наград, лицами телеканала стали основать WikiLeaks Джулиан Ассанж и легенда американской журналистики Ларри Кинг. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Похожие новости
Россияне запутались в государственных праздниках
03:15, 03 ноября 2017 Россияне запутались в государственных праздниках

Более половины из опрошенных не собираются отмечать День народного единства

Нумерологи назвали очередную дату конца света
01:35, 03 ноября 2017 Нумерологи назвали очередную дату конца света

Официальная наука не воспринимаtт всерьез эти сообщения

В Приморье появятся электромобили
21:17, 02 ноября 2017 В Приморье появятся электромобили

Первые экологические электрокары сойдут с конвейера в 2019 году

Фотографа обязали заплатить за
18:56, 02 ноября 2017 Фотографа обязали заплатить за "нравственные страдания" чиновника от съемки его дома

Суд рассмотрел иск

И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения
17:40, 02 ноября 2017 И.О. вице-губернатора Приморья поздравил РИА VladNews с Днём рождения

Информационное агентство отмечает юбилей

Снег накроет Приморье ближайшей ночью
17:36, 02 ноября 2017 Снег накроет Приморье ближайшей ночью

Во Владивостоке завтра будет холодно

Россияне отказались от туристических поездок на Новый год
17:10, 02 ноября 2017 Россияне отказались от туристических поездок на Новый год

Специалисты провели опрос