​Маргарита Симоньян обошла Клинтон в списке самых влиятельных женщин Forbes

Клинтон оказалась на 65-м месте

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Также в список вошла председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft. Клинтон оказалась на 65-м месте.

Симоньян, впервые вошедшая в этот рейтинг, стала 52-й.

"Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах", — пишет Forbes.

Включив Симоньян в список самых влиятельных женщин мира, журнал отметил возросшее влияние телеканала, который в последнее время подвергается нападкам со стороны американских властей. США обвиняют RT в пропаганде с целью "повлиять на американские выборы", но не приводят каких-либо доказательств.

"Я бы, конечно, предпочла оказаться в другом списке "Форбс", но, как говорится, кто на что учился", — прокомментировала Симоньян РИА Новости свое появление в рейтинге.

В 2005 году Маргарита Симоньян в 25 лет стала главным редактором англоязычного новостного телеканала Russia Today (так раньше назывался RT). Позже телеканал запустил вещание на арабском и испанском, а также информационные сайты на шести языках. За время своего существования RT получил множество международных наград, лицами телеканала стали основать WikiLeaks Джулиан Ассанж и легенда американской журналистики Ларри Кинг. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.